Форвард воронежского «Бурана» Михаил Кабат вызван в расположение молодежной сборной России

Михаил Кабат. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Штаб сборных команд России определил состав молодежной сборной России U20 (игроки до 20 лет) для подготовки к Кубку Будущего (26 - 31 мая, Минск). Для подготовки и участия в турнире хоккеисты будут разделены на две команды - «красные» и «белые». Помимо них, в турнире примут участие молодежная сборная Белоруссии U20 и сборная «Белоруссия 21».

Нападающий воронежского «Бурана» Михаил Кабат включен в составе «белой» команды. В тренировочном плане команды - занятия на льду, в тренажерном и игровом залах. 26 мая молодежная сборная отправится в Минск, а 27 мая стартует на турнире.

«Белая» Россия проведет три матча – 27 мая с «Белоруссией 21» (в 19:00), 28 мая – с «Белоруссией U20» (в 19:00), 30 мая – с «красной» Россией (в 14:00). Кроме того, 29 мая «белые» примут участие в мини-турнире в формате «3x3». В полуфинале (в 17:00) их соперником будет «Белоруссия 21».