Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина.

Ремонт плитки на улице Пушкинской в Воронеже обойдется городской казне в почти 50 миллионов рублей. Об этом сегодня, 16 мая, в своем телеграм-канале написал мэр Вадим Кстенин.

Власти уверяют, что на всем протяжении улицы исчезнут перепады высот и другие неудобства для маломобильных горожан. Кроме того, сохранятся зеленые насаждения, и возможность механизированной уборки. Часть старой плитки, которая находится в хорошем состоянии, заберут комбинаты благоустройства для мелкого ремонта покрытия в других местах.

Закончить все работы должны уже осенью этого года. Власти попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.