Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 16:31

На улице Пушкинской в Воронеже начали перекладывать тротуарную плитку

Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина.

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина.

Ремонт плитки на улице Пушкинской в Воронеже обойдется городской казне в почти 50 миллионов рублей. Об этом сегодня, 16 мая, в своем телеграм-канале написал мэр Вадим Кстенин.

Власти уверяют, что на всем протяжении улицы исчезнут перепады высот и другие неудобства для маломобильных горожан. Кроме того, сохранятся зеленые насаждения, и возможность механизированной уборки. Часть старой плитки, которая находится в хорошем состоянии, заберут комбинаты благоустройства для мелкого ремонта покрытия в других местах.

Закончить все работы должны уже осенью этого года. Власти попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.