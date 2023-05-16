Палкой в глаз получил воронежец во время драки с соседом по общежитию на Хользунова

В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть ОП № 2 УМВД России по Воронежу поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение с контузией левого глазного яблока тяжелой степени доставили 61-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В вечернее время в общежитии, расположенном на улице Хользунова, между потерпевшим и его 33-летним соседом произошел конфликт. В ходе словесной перепалки, вызванной личной неприязнью, злоумышленник ударил потерпевшего палкой по лицу. Ставшие свидетелями конфликта соседи вызвали «скорую».

Участковые задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления. В отделе полиции мужчина во всем сознался и пояснил, что был пьян, и не помнит, из-за чего произошел конфликт. В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.