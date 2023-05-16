Еще 12 территорий в Воронежской области благоустроят в 2023 году

В правительстве Воронежской области назвали дополнительные территории, которые планируют обустроить в 2023 году. Об этом информирует телеграм-канал департамента ЖКХ и энергетики региона. Итак, в список «счастливчиков» вошли:
- пешеходная зона по ул. Красноармейской и ул. Советской в Аннинском городском поселении;
- сквер «Патриотов» по ул. Локомотивной, 6 в Поворино;
- девять небольших пространств в Павловске.
В самом Воронеже:
- бульвар по ул. Отечественной войны;
- тротуары по ул. Набережной и ул. Отечественной войны;
- тротуар по ул. Гоголя;
- тротуар в районе квартального проезда мкр Гранитный (ул. Беговая);
- тротуар по ул. Покровской (от ул. Ленина до пр. Революции);
- аллея ветеранов ОВД по пр. Революции;
- смотровая площадка в районе берегоукрепления р. Дон;
- подход к Петровскому скверу со стороны ул. Ленина;
- подход к Сенявинской набережной со стороны ул. Набережной.
Кроме того, решено выделить допсредства на масштабный объект Воронежа – Петровскую набережную.