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НовостиОбщество16 мая 2023 12:10

В Воронеже часть домов в Левобережном районе останется временно без воды

Специалисты будут чинить водопровод
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

17 мая отключат холодную воду в Левобережном районе Воронежа. Неудобства связаны с плановыми работами на водопроводной линии диаметром 300мм. Их проведут специалисты «РВК-Воронеж» по обращению завода «Воронежсинтезкаучук», сообщили в компании.

В связи с этим холодное водоснабжение исчезнет в ряде домов на 8 улицах. Воды не будет несколько часов - с 10:00 и до 16:30.

Под ограничения попадут следующие адреса:

- ул. Ленинский проспект,2;

- ул. Менделеева, 2-4а;

- ул. Новосибирская, 1-5;

- ул. Лебедева;

- ул. Ленинский проспект, 1-18;

- ул. Героев Стратосферы,1-5; 2-10;

- ул. Кулибина;

- ул. Меркулова.

Воронежцам порекомендовали заранее запастись водой.