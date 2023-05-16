В Воронеже часть домов в Левобережном районе останется временно без воды

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
17 мая отключат холодную воду в Левобережном районе Воронежа. Неудобства связаны с плановыми работами на водопроводной линии диаметром 300мм. Их проведут специалисты «РВК-Воронеж» по обращению завода «Воронежсинтезкаучук», сообщили в компании.
В связи с этим холодное водоснабжение исчезнет в ряде домов на 8 улицах. Воды не будет несколько часов - с 10:00 и до 16:30.
Под ограничения попадут следующие адреса:
- ул. Ленинский проспект,2;
- ул. Менделеева, 2-4а;
- ул. Новосибирская, 1-5;
- ул. Лебедева;
- ул. Ленинский проспект, 1-18;
- ул. Героев Стратосферы,1-5; 2-10;
- ул. Кулибина;
- ул. Меркулова.
Воронежцам порекомендовали заранее запастись водой.