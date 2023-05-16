В Воронеже часть домов в Левобережном районе останется временно без воды

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

17 мая отключат холодную воду в Левобережном районе Воронежа. Неудобства связаны с плановыми работами на водопроводной линии диаметром 300мм. Их проведут специалисты «РВК-Воронеж» по обращению завода «Воронежсинтезкаучук», сообщили в компании.

В связи с этим холодное водоснабжение исчезнет в ряде домов на 8 улицах. Воды не будет несколько часов - с 10:00 и до 16:30.

Под ограничения попадут следующие адреса:

- ул. Ленинский проспект,2;

- ул. Менделеева, 2-4а;

- ул. Новосибирская, 1-5;

- ул. Лебедева;

- ул. Ленинский проспект, 1-18;

- ул. Героев Стратосферы,1-5; 2-10;

- ул. Кулибина;

- ул. Меркулова.

Воронежцам порекомендовали заранее запастись водой.