Жительница Воронежской области лишилась почти полмиллиона рублей, пытаясь получить соцвыплату в размере пяти тысяч

Пенсионерка отправила данные своей банковской карты, а затем на телефон ей пришло смс-сообщение с кодом подтверждения от банка, который она сообщила псевдоподруге. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 15 мая, в дежурную часть ОМВД России по Россошанскому району поступило заявление о мошенничестве от 59-летней местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Женщина получила в мессенджере сообщение с неизвестного номера с именем ее школьной приятельницы, причем на аватарке стояло фото, так что сомнений в подлинности не возникло.

Экс-одноклассница поинтересовалась, знает ли потерпевшая о том, что отдел социальной защиты выплачивает населению компенсацию в сумме пяти тысяч рублей. Эту сумму якобы выплачивают за проживание в зоне повышенной заболеваемости распространенной инфекцией. Хотя потерпевшая сама не болела, но знакомая убедила ее, что не обязательно перенести болезнь, для выплаты лишь необходимо проживать в опасной зоне.

В итоге пенсионерка отправила данные своей банковской карты, а затем на телефон ей пришло смс-сообщение с кодом подтверждения от банка, который она сообщила псевдоподруге. После этого одноклассница пообещала, что выплата поступит через пять дней, но деньги так и не были зачислены. Кроме того, на имя потерпевшей мошенники оформили кредит на 489 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки на территории области зарегистрированы 17 сообщений о хищениях денег, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более 3,7 миллионов рублей.