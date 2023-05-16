Грузовой «Фиат» столкнулся с прицепом трактора МТЗ-82 на воронежской трассе

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Авария произошла в 4.00 утра 16 мая в Грибановском районе на 430 км автодороги Р-298. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 35-летний житель Борисоглебского района на «Фиат Дукато» не учел дистанцию до движущегося впереди трактора «МТЗ-82» с прицепом, которым управлял 51-летний местный житель. В результате произошло столкновение.

Водитель автомобиля «Фиат Дукато» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.