В трех районах Воронежской области умерли от бешенства семь животных

Судя по статистике, кошки больше всех других животных подвержены риску заразиться бешенством. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Санитарные врачи рассказали о случаях гибели животных о бешенства в Воронежской области с января по апрель 2023 года. В трех районах от этой страшной болезни умерли четыре кошки и три собаки. При этом число случаев бешенства осталось примерно на том же уровне, что и за аналогичный период 2022 года. Тогда их было шесть, причем также в трех районах.

За четыре месяца 2023 года в районах, где выявлены случаи бешенства, животные покусали 12 людей. За тот же период 2022-го пострадавших было больше – 15.

Вообще за медицинской помощью после нападений животных с января по апрель 2023 года обратились 1842 жителя Воронежской области. Это больше, чем за тот же период 2022-го. Тогда обратились к врачам 1459 человек.

Почти в два раза по сравнению с первым кварталом 2022 года увеличилось число укусов людей дикими животными в Воронежской области – соответственно 57 и 30 случаев.

Людям, чтобы уберечься от заражения бешенством, нужно покупать животных только в специализированных организациях, обязательно проводить вакцинацию своих домашних питомцев. В Воронеже можно сделать по следующим адресам:

Правобережная ветеринарная лечебница – улица 20-летия ВЛКСМ, 50;

Левобережная ветеринарная лечебница – улица Серафимовича, 26;

Коминтерновский ветеринарный участок – Ракетный переулок, 1;

ветеринарный участок Советского района – улица Пеше-Стрелецкая, 48;

ветеринарный пункт поселка Малышево – улица Октябрьская, 32;

ветеринарный участок поселка Масловка – поселок Лесхоза, улица Оранжевая, 3;

ветеринарный участок поселка Отрожка – улица Нариманова, 21;

ветеринарный участок поселка Сомово – улица Белорусская, 2а;

Краснолесный ветеринарный участок – поселок Краснолесье, улица Поддубная, 12.

Сельским жителям не надо рисковать и самим забивать животных для продажи мяса или уничтожать тела павших братьев наших меньших. Лучше обратиться к людям, умеющим это делать профессионально. Также необходимо избежать контактов с безнадзорными животными. А если вас все же укусили, немедленно обращайтесь к врачу.