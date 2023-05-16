В Воронежской области ищут пропавшего без вести 42-летнего рыбака

Ориентировка волонтеров

Волонтеры в регионе 15 мая объявили поиски 42-летнего Александра Родина из села Залужное Лискинского района. Его местонахождение неизвестно с 13 мая. Ориентировку на мужчину распространили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

В субботу Александр Родин ушел ловить рыбу на берег реки Дон. Домой он не вернулся и родным о нем ничего не известно.

В день исчезновения мужчина был одет в зелено-черный костюм, черную водолазку, черные ботинки. На голове была черная кепка.

Известны приметы Александра Родина: нормальное телосложение, 170 см роста, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона: 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.