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НовостиПроисшествия15 мая 2023 15:01

В Воронежской области задержали браконьера, срубившего деревьев на 400 тыс рублей

Фигуранту грозит до 7 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области задержали черного лесоруба, в результате браконьерства которого экологии несколько лет назад был нанесен крупный ущерб.

Инцидент произошел летом в Песковском участковом лесничестве. Сотрудники лесной охраны обнаружили, что в июне-июле кто-то вырубил под корень липы, вязы, дубы и осины. Ущерб оценили в сумму более 400 000 рублей.

Под подозрение попал 49-летний предприниматель из Борисоглебска. В мае 2023 года его задержали. На фигуранта завели уголовное дело, за незаконную рубку лесных насаждений ему грозит до семи лет лишения свободы.