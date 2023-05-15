Воронежский ансамбль победил на Всероссийском фестивале и получил грант в 2 млн рублей

фото Воронежского областного центра народного творчества и кино

Воронежский ансамбль вошел в пятерку лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в ЦФО, второй отборочный этап которого завершился в Воронеже 13 мая. Масштабный проект объединил в номинации «Традиции» 13 коллективов из Воронежской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Грант национального проекта "Культура" в 2 млн рублей и звание лауреата получил фольклорный ансамбль "Радовесь" Воронежского областного центра народного творчества и кино.

Среди победителей также фольклорный ансамбль «Карусель» (Ярославль), ансамбль танца «КупаVа» (Калуга), ансамбль русских народных инструментов «Жалейка» (Белгород), фольклорно-этнографический коллектив «Нерехтский рожечный хор» (Кострома).