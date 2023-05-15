Воронежцы сообщили о подозрительном мужчине, следящем за детьми

скриншот из соцсетей

Жильцы микрорайона "Московский квартал" сообщили в соцсетях о подозрительном мужчине, который следит за детьми и задает им странные вопросы. Несколько местных жителей написали посты с похожими приметами человека, родители беспокоятся, что он может оказаться педофилом.

- Предупредите детей,что в нашем районе ходит подозрительный мужчина, одет в полосатую футболку, черная куртка, кепка черная, не русский, у всех проходящих детей спрашивает возраст, дочка очень испугалась, - написала одна из матерей. - Когда я вышла и спросила, почему он задает такие вопросы детям, сказал, что хотел познакомиться! Был агрессивен, стал ругаться матом и угрожать...

Инцидент произошел 13 мая, но сообщения продолжают поступать.

- Стоит возле школы, улыбается девочкам. Пока дочка меня ждала, улыбался ей и начал подходить - схватил за руку. Она очень испугалась и начала мне звонить и плакать, буквально через 4 минуты я была у школы, но он ушел уже, - написала в комментариях другая родительница.

Пока заявлений в полицию от местных жителей не поступало, но они собираются сделать это в ближайшее время.