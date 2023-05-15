Из Воронежа в Дивногорье запускают дополнительные летние электрички

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В связи с переходом музея-заповедника «Дивногорье» на летний режим работы из Воронежа запускают дополнительные поезда. Как сообщает пригородная пассажирская компания «Черноземье», электрички будут будут ходить по воскресеньям с 18 июня по 27 августа включительно.

Электричка №6004/6003 "Воронеж-1 - Копанище" будет отправляться из столицы Черноземья в 9.25, на конечную станцию прибудет в 11.50. В обратный путь электричка № 6003/6004 отправится в 15.49, в областной центр прибудет в 18.19.

Отменяются пригородные поезда №6410 "Воронеж-1 - Лиски" и №6409 "Лиски - Воронеж-1".