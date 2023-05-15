Бизнесмен Эдуард Толоконников стал первым общественным советником мэра Воронежа Вадима Кстенина

Эдуард Толоконников. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин начал реализовывать на практике утвержденное еще в апреле положение общественных советниках главы Воронежа. И выбрал первого из них. Им стал известный воронежский бизнесмен Эдуард Толоконников. Жители левого берега не так давно оценили проведенную по его инициативе реконструкцию парка «Дельфин». Он в итоге превратился из заброшенного и страшноватого места в одно из любимых мест отдыха воронежцев.

Вадим Кстенин также обозначил, что ждет предложений от потенциальных инвесторов, которые могут вложиться в развитие парка «Танаис». Также мэр сообщил, что рассматривает возможность заключения концессий для приведения в порядок еще двух городских зеленых зон. Это парки имени Анатолия Дурова и Виктора Шерстюка. Очевидно, что положительный опыт реконструкции «Дельфина» в этом деле очень бы пригодился.

- Практический опыт Эдуарда Толоконникова, его знания и навыки будут полезны нам не только в реализации проектов по обновлению зеленых зон на принципах муниципально-частного партнерства, но и в развитии малого и среднего предпринимательства, - отметил мэр.