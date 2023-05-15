В Воронеже стартовал прием заявок от родителей на первый поток в детские лагеря

Воронежские дети начнут отдыхать в лагерях с 10 июня. Фото: Образование и молодежная политика Воронежа ВКонтакте.

В понедельник, 15 мая, cтартовал прием заявок на первый поток в воронежские детские лагеря «Восток-4» и «Алмаз». Первая смена там пройдет с 10 по 21 июня.

Направить свои заявки родители могут через Яндекс.форму на сайте МАУ ЦДО «Перемена». Их обработка займет три-четыре дня. После этого на указанную в форме почту придет письмо с сообщением о статусе заявки. Существует два варианта ответа:

1. «Ваша заявка одобрена для приобретения» с точной датой выкупа путевки,

2. «Вы находитесь в листе ожидания», в случае, если заявка попала в резерв.

В городском департаменте напомнили, что в «Восток-4» могут ездить дети с 6 до 17 лет, а в «Алмаз» ребята постарше: 11 – 17 лет.

Цена путевки на первую смену составляет 21 420 рублей. С учетом льгот для работников бюджетной сферы она в конечном итоге обойдется в 12 520,8 руб., для сотрудников иных организаций – в 15 858 руб.

А с 18 мая будет открыт прием заявок в лагеря «Кировец» и «Голубой экран».