У Благовещенского собора Воронежа нельзя парковаться в течение трех дней

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продлили запрет на парковку поблизости от Благовещенского собора еще на два дня. Ограничения связаны с проведением в кафедральном храме духовно-просветительского форума Всемирный Русский Народный Собор.

Временно запретят парковку и остановку на двух участках:

- с 7.00 16 мая до 20.00 18 мая – на участке улицы Фридриха Энгельса в районе дома № 14В по проспекту Революции;

- с 7.00 до 16.00 17 мая – на участке проспекта Революции (от дома № 22 по проспекту до улицы Комиссаржевской) и улицы Комиссаржевской (от проспекта Революции до Фридриха Энгельса).