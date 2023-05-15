В Воронеже женщину арестовали почти на два месяца за призывы к джихаду

Поклоннице экстремистов грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Центральном районном суде вынесли решение по уголовному делу Кореловой Л.А. Женщину подозревают в публичных призывах к террористической деятельности.

По данным следствия, Корелова с февраля по июнь 2022 года размещала в Телеграмме видеоролики. В них и содержались призывы к террористической деятельности. Кроме того, по заключению экспертов регионального центра Министерства юстиции, в них были «побуждения к ведению джихада», пропаганда идеологии и деятельности террористической организации «Исламское государство»*.

В суде посчитали, что, находясь на свободе, женщина может продолжить подрывную работу в Сети. И вынесли вердикт – арестовать ее до 8 июля. А вообще поклоннице экстремистов по ее уголовной статье грозит до семи лет лишения свободы.

*Верховный суд России признал деятельность организации «Исламское государство» террористической и запретил ее деятельность на территории России.