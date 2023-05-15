Восемь медсестер и врач из Воронежа получат награды от Российского Красного Креста

Награждение пройдет в Воронежском концертном зале. Фото: koncertzal.ru

Во вторник, 16 мая, в Воронежском концертном зале пройдет торжественная церемония награждения медицинских работников. Им вручат Нагрудный знак Даши Севастопольской. Это одна из высших наград Российского Красного Креста. Знак вручают за заслуги в области охраны здоровья, за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, за значительные заслуги в развитии волонтерства, за безвозмездную и бескорыстную помощь людям.

Больше всего среди отличившихся представителей Воронежской областной клинической больницы № 1. Их трое: врач-методист Татьяна Кучерова, медсестры Александра Журавлева и Нина Дехтева.

Еще две женщины – из Воронежской областной клинической инфекционной больницы. Это главная медсестра Оксана Попова и медсестра Нина Шишкина.

Знака будут удостоены также еще четыре медицинских работников:

Любовь Панкова, главная медсестра Воронежской городской клинической больницы № 3 с 50-летним стажем работы;

Нелли Барышникова, главная медсестра Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 10;

Нелли Козлова, главная медсестра Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1;

Ирина Анисимова, медсестра Воронежской городской клинической поликлиники № 4.

Награждение приурочат к Международному дню медицинской сестры (его празднуют 12 мая) и к 156-летию со дня основания Российского Красного Креста (РКК), отмечаемому 15 мая.