СберНПФ выяснил, что воронежцы знают о своей будущей пенсии

В том, как формируется пенсия от государства, уверенно разобрались только 10% респондентов. При этом самостоятельно долгосрочные сбережения делает лишь каждый шестой.

83% респондентов из Воронежа после выхода на заслуженный отдых в основном собираются жить на пенсию от государства. При этом 10% опрошенных рассчитывают на помощь детей, 9% — на собственные пенсионные сбережения, 9% — на доходы от сдачи в аренду недвижимости, 3% — на свой бизнес (можно было дать несколько вариантов ответа).

На вопрос «знаете ли вы о том, как формируется пенсия от государства?» уверенно положительно ответили только 10% воронежцев. Каждый четвёртый опрошенный (28%) сказал, что что-то слышал или читал, но не сформировал чёткого понимания. Ещё столько же пытались разобраться, но это оказалось слишком сложно.

Как показал опрос СберНПФ, 17% жителей Воронежа делают долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. При этом многие стремятся расширить знания в финансовой сфере. Из тех, кто хотел бы поднять уровень грамотности в вопросах пенсий, 56% таким образом хотят обезопасить накопления, 41,6% — избежать мошенничества, 16,3% — эффективно инвестировать пенсионные сбережения, а 14,6% — диверсифицировать накопления (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Олеся Боева, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Воронежцы обстоятельно подходят к теме своего благополучия на пенсии и откладывают на эту цель ежемесячно по 9,4 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель составляет 8,7 тыс. рублей. Тем, кому ещё не удалось погрузиться в тему пенсионных накоплений, можно обратиться к сайту Пенсионного фонда России или воспользоваться сервисом “Пенсионная витрина” в мобильном приложении СберБанкОнлайн. Сервис поможет быстро рассчитать размер будущей пенсии на текущую дату».

Исследование проводилось в апреле 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.