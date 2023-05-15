В Воронежской области на рабочей неделе температура поднимется до +25 градусов

Погода будет располагать к прогулкам на природе. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Стабильную и по-летнему теплую погоду обещают воронежские синоптики на начавшейся рабочей неделе. В районах Воронежской области будет сухо и тепло. А днем столбик термометра поднимется до +25 градусов.

Похожая погода установится и в Воронеже. Если днем во вторник, 16 мая, будет еще прохладно – до +21 градуса, то 17, 18 и 19 мая будет светить солнце, лишь изредка набегать тучи. А температура также повысится до летних и вполне комфортных +25 градусов.

Напомним, в начале мая воронежские синоптики обещали, что последний месяц весны в нашем регионе будет немного теплее среднестатистического. После холодного начала месяца, видимо, пришла пора компенсации.