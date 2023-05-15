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НовостиОбщество15 мая 2023 6:54

В маленьком селе под Воронежем построят амбулаторию за 22,49 миллионов рублей

Новое медучреждение должны сдать до конца 2023 года
Олег КУЗНЕЦОВ
Стройку должны завершить в весьма сжатые сроки.

Стройку должны завершить в весьма сжатые сроки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В селе Новосильское Семилукского района на улице Садовой в ближайшее время появится новая амбулатория. На ее строительство планируют потратить до 22,49 миллионов рублей.

Сейчас ищут подрядчика. Заявки на торги принимают до 22 мая, аукцион должен состоятся 24 мая. Подрядчик после разработки документации с середин июня должен начать строительство. В здании оборудуют пожарную систему, сигнализацию, смонтируют связь. Также благоустроят территорию рядом с амбулаторией. В частности, сделают проезды, тротуары, установят новые скамейки, урны, ограждение и проведут озеленение. Все работы должны завершить до конца 2023 года.

В Новосильском проживает чуть больше тысячи человек. Видимо, в новую амбулаторию будут приезжать и люди из сел, расположенных неподалеку.