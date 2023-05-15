В Нововоронеже случился пожар в жилом доме, погиб мужчина

Пожар потушили быстро, но мужчину это не спасло. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 14 мая, пожар случился в Нововоронеже в жилом многоквартирном доме № 30 на улице Набережной. В одной из квартир загорелся матрас на кухне.

- О пожаре нам сообщили в 19.40. На место ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на трех машинах. Пожар ликвидировали в 19.54. Огонь успел повредить матрас на площади два квадратных метра в кухне размером 4х3м., - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Однако и такого, казалось бы, небольшого очага возгорания хватило, чтобы отправить на тот свет находившегося в квартире мужчину. В МЧС уточнили, что ему было 72 года. Причину пожара устанавливают, но обстоятельства заставляют предположить, что не обошлось без неосторожного курения. К сожалению, люди часто засыпают с сигаретой во рту. А потом, случается, что и не просыпаются.