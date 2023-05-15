В девяти районах Воронежской области объявили о высокой степени пожароопасности

Чтобы не пришлось бороться с пожарами, нельзя разводить костры и использовать мангалы на природе. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

С понедельника, 15 мая, специалисты МЧС объявили об оранжевой степени пожароопасности в южных районах Воронежской области. Это означает, что вероятность возгорания там близка к максимально возможной (так называемой «красной»). Касается это девяти районов: Богучарского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Кантемировского, Ольховатского, Павловского, Петропавловского, Подгоренского и Россошанского. Предупреждение об оранжевом уровне пожароопасности будет действовать, как минимум, до 6.00 вторника, 16 мая.

В остальных районах Воронежской области объявили о желтой, то есть, средней степени пожароопасности.

Напомним, с 17 апреля в нашей области действует особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на использование мангалов на природе и разведение костров в лесах и населенных пунктах, в садах и на огородах, на полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах.