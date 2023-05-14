В Воронеже на улице Журналистов появился остановочный павильон

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа установили павильон на остановке общественного транспорта «улица Журналистов».

Кроме того рабочие комбината благоустройства по заданию управы заменили изношенные элементы павильонов на остановках на улицах Донбасской и Острогожской.

В управе отметили, что ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры сотрудники комбината благоустройства проводят параллельно с текущей работой по поддержанию должного санитарного порядка на территории района.