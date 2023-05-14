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НовостиОбщество14 мая 2023 16:21

В Воронеже на улице Журналистов появился остановочный павильон

А еще у двух остановок заменили изношенные элементы
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа установили павильон на остановке общественного транспорта «улица Журналистов».

Кроме того рабочие комбината благоустройства по заданию управы заменили изношенные элементы павильонов на остановках на улицах Донбасской и Острогожской.

В управе отметили, что ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры сотрудники комбината благоустройства проводят параллельно с текущей работой по поддержанию должного санитарного порядка на территории района.