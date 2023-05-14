В Воронеже клиентка маркетплейса лишилась почти 160 тысяч рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась с заявлением 29-летняя жительница Воронежа, которая сообщила о мошенничестве. По словам потерпевшей, ей позвонил некий мужчина, представившийся менеджером одного из известных маркетплейсов. Он сообщил, что для совершения покупок с их торговой онлайн-площадки ей необходимо пополнить виртуальную карту в онлайн-приложении. Ничего не заподозрив, девушка скачала приложение и сделала перевод в размере 155 800 рублей. После этого «менеджер» перестал выходить на связь, а скачанное ранее приложение маркетплейса оказалось поддельным.

Всего за минувшие сутки злоумышленники различными способами обманули 13 человек и еще у пятерых украли деньги с карт. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1 800 000 рублей.