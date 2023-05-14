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НовостиОбщество14 мая 2023 9:28

Воронежца наказали за тонированные стекла автомобиля

О нарушении в полицию сообщили горожане
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по области

Фото с сайта ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в чат-бот «Беспределу.нет36» поступила информация о тонированных стеклах на иномарке, которую горожане заметили на улицах Воронежа.

Полицейские организовали проверку полученной информации и установили личность водителя машины «Шевроле Клан», которая 10 мая около 11 часов передвигалась по городу с нарушением Правил дорожного движения - с затонированными передними боковыми стёклами.

Водителем оказался 25-летний воронежец. Его нашли и привлекли за нарушение к административной ответственности, назначив штраф в размере 500 рублей.

В Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом по телефону 112 или, написав сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.