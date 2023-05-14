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НовостиОбщество14 мая 2023 6:34

В Воронеже благоустроят сквер «Лесная сказка»

Работы намечены на начало лета
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

Воронежцы привели в порядок сквер «Лесная сказка» в Железнодорожном районе. В уборке приняли участие около полусотни человек – чиновники, студенты, педагоги. А управа Железнодорожного района предоставила технику и инвентарь.

Управление экологии, кроме активного участия в субботнике, разместило в сквере табличку, сообщающую, что сквер имеет статус особо охраняемой территории местного значения.

В начале лета управа района планирует установить в сквере детское игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы и урны.