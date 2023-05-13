В Воронеже до середины следующей недели будет по-летнему тепло

Днем при солнечной погоде уже можно будет одеваться по-летнему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплая погода в Воронеже задержится надолго. Такой прогноз дали воронежские синоптики. По данным регионального гидрометцентра, пришедший в столицу Черноземья теплый антициклон задержится там по крайней мере до середины следующей рабочей недели. Что и обусловит погоду, больше характерную для прохладного лета.

В ночь на воскресенье, 14 мая, будет переменная облачность при +9 градусах. Днем вместо северо-западного подует северный ветер. Будет светить солнце, но возможен и дождь. Столбик термометра поднимется до +20 градусов.

В понедельник, 15 мая, ночью снова луна временами будет показываться сквозь облака на этот раз при +8 градусах. Днем при переменной облачности температура поднимется до +18.

В ночь на вторник, 16 мая, будет пасмурно при +8 градусах. Облака не разойдутся и днем. Зато потеплеет до +19.

В среду, 17 мая, ночью подует юго-восточный ветер. Снова тучи порой будут заслонять луну. Зато будет гораздо теплее, чем в три предыдущие ночи - +11 градусов. Днем на солнце иногда будут набегать облака. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.