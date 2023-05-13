В Воронежской области возле пруда обнаружили тело пропавшего охранника

В субботу, 13 мая, недалеко от платного Харламовского пруда Грибановского района нашли тело 57-летнего Александра Б. Мужчина охранял территорию возле водоема. Он пропал 30 апреля. Родственники Александра сообщили, что в тот день он вышел с работы после окончания дежурства, но домой так и не вернулся.

Близкие Александру люди обратились за помощью в поисках к волонтерам. Именно они и обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, смерть не была насильственной. Просто мужчине стало плохо, а никого, кто мог бы ему помочь, рядом не оказалось.