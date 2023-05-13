Умер настоятель храма под Воронежем

Отец Александр Никулин завершил свой земной путь в 72 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 10 мая, умер настоятель Троицкого храма в селе Старая Ольшанка Семилукского района, протоиерей Александр Никулин. Священнослужителю было 72 года.

В Троицком храме родного села Александр Никулин был настоятелем с 2008 года. Похоронили протоиерея на сельском кладбище рядом с женой Валентиной. Супруга священнослужителя умерла еще в 2022 году.

Александр Никулин родился 6 сентября 1950 года. Учился в профессиональном училище № 7 в Воронеже (сейчас это техникум строительных технологий) на электрогазосварщика и стал работать в монтажном управлении треста «Юговостоксантехмонтаж».

В 1969 году Александра призвали в армию. После службы он несколько месяцев проработал директором Дома культуры в Семилуках, затем пять лет — преподавателем начальной военной подготовки и физкультуры в Староольшанской школе и два года — помощником начальника 2-го отделения Центрального районного военкомата в Воронеже. В 1981 году Александр снова вернулся в монтажное управление.

Священником Никулин стал в 44 года, в 1995-м. Сначала он служил в Воскресенском храме в Воронеже, затем в Покровском кафедральном соборе и Успенском храме. Но потом уехал из столицы Черноземья. До того, как вернуться в родное село, служил в двух храмах: великомученицы Параскевы Пятницы в селе Боево Каширского района и в Христо-Рождественском в селе Кирсановка Грибановского района.

- За время своего служения отец Алексанлр всегда смиренно и ответственно исполнял возлагаемые на него послушания, с любовью относился к людям и пользовался заслуженной любовью духовенства и прихожан, - рассказали в Воронежской епархии. - Его отличительной чертой была глубокая любовь к храму и богослужению, чему и учил своих прихожан. Он был добрым и скромным пастырем.