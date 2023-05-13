Жители Воронежской области стали в два раза чаще болеть вирусным гепатитом B и пневмонией

Инфекций в Воронежской области циркулирует по-прежнему немало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи подвели итоги первого квартала 2023 года по инфекционным заболеваниям. В целом их количество по сравнению с аналогичным периодом 2022-го мало изменилось: было 55 109, стало 54 561. То есть всего, на 0,2 процента.

Сильно увеличилось по сравнению с прошлым годом число заболеваний вирусным гепатитом В – в 2,4 раза, пневмонией – в два раза, сальмонеллезом – на 68,4% и ветрянкой – на 60,5 процентом. Также зафиксировали значительный рост заражений энтеробиозом (на 39,5%), инфекционным мононуклеозом (на 20,3%), гриппом и ОРВИ (на 18,6%, - соответственно 180 и 42 035 случаев), вирусным гепатитом С (на 16%) острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии (на 9,3%). Кроме того, число случаев лямблиоза увеличилось на шесть.

В то же время почти в два раза снизилось число заболеваний COVID-19 (с 16 282 случаев до 8 309). Жители Воронежской области также стали реже заражаться энтеробиозом – на 39,5%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 19,4% и педикулезом – на 11,1%.

Кроме того, есть единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом В и С, цитомегаловирусной инфекцией, по три заражения острым вирусным гепатитом А и болезнью Лайма. Также с начала года были четыре случая кори и 35 – коклюша.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора поделились данными по нападениям братьев наших меньших. За медицинской помощью после укусов животных за первый квартал 2023 года обратились 510 человек (к концу апреля 2022-го – 477 человек). Было также два лабораторно подтвержденных случая гибели от бешенства. В Калачеевском и Павловском районах от этой жуткой заразы умерли коты.

Санитарные врачи сообщили, что с начала года клещи укусили 313 жителей Воронежской области (к концу апреля 2022-го – 236 человек).