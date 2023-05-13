Мошенники украли у сотрудницы ритуального агентства под Воронежем 578 тысяч рублей

Будьте осторожны: в Сети развелось много мошенников. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

44-летняя жительница Нижнедевицка, сотрудница ритуального агентства, стала очередной жертвой мошенников. Аферисты взломали аккаунт подруги женщины. И от ее имени предложили получить компенсацию, но для этого сообщить номер карты и код смс-сообщения.

Получив нужную им информацию, мошенники сняли 8 тысяч рублей, которые были на карте, и вскоре оформили кредит на сумму более 570 тысяч. При этом они списывали деньги небольшими суммами, чтобы их жертва как можно позже узнала о краже. Когда женщина заметила, что деньги с ее счета «уплыли» в неизвестном направлении, она обратилась в отделение банка. Там ее дали выписку операций с использованием ее карты, которые проделывали мошенники. С этим документом она и пришла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по нему – шесть лет лишения свободы. Всего 12 мая в Воронежской области было три сообщения об аферах, совершенных дистанционно путем обмана или злоупотребления доверием, и семь фактов краж денег с банковских карт. Общий ущерб, нанесенный мошенникам поверившим им людям, составил около трех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют в случаях, аналогичных тому, что произошел с 44-летней женщиной из Нижнедевицка, обязательно перезвонить знакомому, от имени которого вам предлагают провернуть ту или финансовую операцию.