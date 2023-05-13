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НовостиОбщество13 мая 2023 10:34

В центре Воронежа перенесут остановку шести пригородных автобусов

Теперь она будет располагаться напротив кафе «Кавказская пленница»
Юрий КОЗЛОВ
Старт маршрутов шести пригородных автобусов возле вокзала «Воронеж-1» изменят с 15 мая.

Старт маршрутов шести пригородных автобусов возле вокзала «Воронеж-1» изменят с 15 мая.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

С понедельника, 15 мая, изменится место остановки шести пригородных автобусов в центре Воронежа. Об этом сообщили на сайте БУ ВО «Регионтранс».

Остановку перенесут ближе к кафе «Кавказская пленница». Точнее, она будет располагаться напротив этого заведения. Теперь там люди будут садиться на следующие автобусы:

- № 301 «Воронеж - Новая Усмань - Углянец»,

- № 302 «Воронеж - Бабяково - Углянец»,

- № 310 «Воронеж – станция Графская»,

- № 322 «Воронеж - Рыкань»,

- № 371 «Воронеж - Шуберское - Орлово»,

- № 386 «Воронеж - Новая Усмань (микрорайон Южный)».