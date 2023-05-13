В Воронеже у дома Офицеров открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Записаться на службу в армию можно в ходе прогулки по центру Воронежа. Фото: предоставлено управой Центрального района Воронежа.

В самом центре Воронежа, у дома Офицеров на проспекте Революции, 32 открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь все желающие могут получить всю интересующую их информацию по этому поводу. И если аргументы консультантов покажутся убедительными, тут же записаться на службу по контракту.

Причем в центре нашего города такой пункт уже не один. Ранее аналогичный действовал у вокзала «Воронеж-1». Теперь же он переехал на площадь Ленина, 12. Это площадка перед офисным зданием, в котором, в частности, размещается региональный департамент аграрной политики. А через дорогу находится кинотеатр «Спартак».