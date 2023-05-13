В Воронежской области на утро 13 мая выросло число суточных заболеваний коронавирусом

Случаев коронавируса сейчас немного, но расслабляться не стоит, болезнь по-прежнему опасна. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи констатировали, что на утро 13 мая число суточных заболеваний коронавирусом выросло до 65. Напомним, на начало дня 12 мая их выявили на 11 меньше – 54. Всего же с момента начала пандемии подхватили опасную болезнь 504 820 жителей Воронежской области.

Уменьшилось и число выздоровевших. На утро 13 мая закрыли ковидный больничный 221 житель Воронежской области. На начало дня 12-го их было на 53 больше – 274. Всего избавившихся от COVID-19 жителей Воронежской области стало уже 495 001.

В то же время никто не умер от последствий коронавируса. Напомним, что эта зараза унесла в могилу уже 8 655 наших земляков.