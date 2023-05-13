В Воронеже водитель «Хендай Элантра» сбил двух подростков на мопеде

Мопед после столкновения с иномаркой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 12 мая, в 21.20 в Коминтерновском районе у дома № 17 по улице Верещагина случилось ДТП.

46-летний житель Северного микрорайона, руливший автомобилем «Хендай Элантра», ехал со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в направлении Беговой. При повороте налево он не уступил дорогу мопеду «Vento Riva – 2 RX». На нем ехали два подростка.

15-летнему водителю мопеда госпитализация не потребовалась. А вот его 14-летний пассажир получил серьезные травмы, его увезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «Хендай Электра» так грубо нарушил правила.