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НовостиПроисшествия13 мая 2023 8:25

В Воронеже водитель «Хендай Элантра» сбил двух подростков на мопеде

14-летний мальчик попал в больницу [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Мопед после столкновения с иномаркой.

Мопед после столкновения с иномаркой.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 12 мая, в 21.20 в Коминтерновском районе у дома № 17 по улице Верещагина случилось ДТП.

46-летний житель Северного микрорайона, руливший автомобилем «Хендай Элантра», ехал со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в направлении Беговой. При повороте налево он не уступил дорогу мопеду «Vento Riva – 2 RX». На нем ехали два подростка.

15-летнему водителю мопеда госпитализация не потребовалась. А вот его 14-летний пассажир получил серьезные травмы, его увезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «Хендай Электра» так грубо нарушил правила.

На автомобиле «Хендай» видимых повреждений нет.

На автомобиле «Хендай» видимых повреждений нет.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.