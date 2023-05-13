В Воронежской области почти 16 тысяч врачей получат социальные выплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей

Деньги получат в том числе и бригады скорых. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 890 врачей Воронежской области получат специальную социальную выплату. На эти цели выделят более 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Деньги выплатят врачам первичного звена учреждений здравоохранения, а также сотрудникам станций и отделений скорой помощи. Медики получат от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации, где он работает.

Самим медикам никаких документов для получения денег подавать не надо. В Социальном фонде рассказали, как будут производить выплаты:

- По итогам каждого месяца медучреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают нам эту информацию. В реестре вместе со сведениями о сотруднике также указывают назначенную ему сумму и данные, по которым она рассчитана. Деньги зачислят в течение семи рабочих дней с того момента, как медицинская организация представит реестр.