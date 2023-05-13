Под Воронежем 17-летний подросток устроил ДТП с двумя «Ладами» и попал в больницу

У одной из «Лад» сильно поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 12 мая, в 14.10 в селе Орлово Новоусманского района, у дома № 312 по улице Ленина, произошла авария. 17-летний подросток, руливший автомобилем «ВАЗ-2115», выезжал со двора и не уступил дорогу «ВАЗу-2114», двигавшемуся по главной дороге. Машины столкнулись.

Предполагаемый виновник аварии получил травмы и попал в больницу. Водителю «ВАЗ-2114», 20-летнему жителю села Отрадное, госпитализация не потребовалась.

- Всего 12 мая в Воронежской области случилось 106 ДТП. 84 из них произошли в Воронеже, 15 – на дорогах в районах, 7 - на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.