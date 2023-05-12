На Ленинском проспекте в Воронеже загорелась пятиэтажка

Скриншот видео со страницы сообщества «Мой и твой Воронеж» в VK.

Сегодня, 12 мая, в Воронеже в одной из квартир пятиэтажного дома на Ленинском проспекте недалеко от остановки «Улица Нижняя» произошел пожар. Видео с полыхающим балконом очевидцы опубликовали на странице сообщества «Мой и твой Воронеж» в VK.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили, что сигнал на пульт дежурного поступил в 15:53. В тушении квартиры на пятом этаже участвовали три пожарных расчета в составе 12 спасателей и трех единиц спецтехники. Огонь удалось погасить в 16:15. По предварительной информации, произошло возгорание вещей на балконе, который в итоге оказался поврежден огнем.

Самое важно, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.