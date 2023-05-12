Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 16:25

Районы Воронежской области получат компенсацию затрат на размещение беженцев

На 21 муниципалитет выделят свыше 165 миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН

Районам Воронежской области компенсируют затраты на размещение беженцев. Информация об этом размещена сегодня, 12 мая, на сайте правовой информации. На эти цели власти направят более 165,5 млн рублей.

По данным документа, самую большую сумму (88 млн) получит Воронеж. В ТОП-5 также вошли – Рамонский район (20), Павловский район (девять), Новоусманский район (семь) и Калачеевский район (шесть).

Самая же маленькая сумма (198 тысяч) достанется Каширскому району. Всего в списке компенсаций затрат фигурирует 20 районов и Воронеж.