Районы Воронежской области получат компенсацию затрат на размещение беженцев

Районам Воронежской области компенсируют затраты на размещение беженцев. Информация об этом размещена сегодня, 12 мая, на сайте правовой информации. На эти цели власти направят более 165,5 млн рублей.

По данным документа, самую большую сумму (88 млн) получит Воронеж. В ТОП-5 также вошли – Рамонский район (20), Павловский район (девять), Новоусманский район (семь) и Калачеевский район (шесть).

Самая же маленькая сумма (198 тысяч) достанется Каширскому району. Всего в списке компенсаций затрат фигурирует 20 районов и Воронеж.