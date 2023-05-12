На Платоновском фестивале искусств в Воронеже покажут работы авангардиста Роберта Фалька

Фото пресс-службы XII Платоновского фестиваля искусств.

В Воронеже будут представлены работы из собраний крупнейших российских галерей и частных коллекций. Об этом сообщает пресс-служба XII фестиваля.

Центральным событием станет проект, посвященный творчеству выдающегося живописца, авангардиста Роберта Фалька. Воронежцы смогут увидеть около 50 живописных и графических работ художника. Выставка откроется в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского 3 июня и будет доступна до 2 июля.

На втором этаже музея 3 июня также откроется выставка работ известного художника-авангардиста, новатора в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна Александра Родченко. Третий проект фестиваля – персональная выставка работ Евгения Кравцова «Коррозия». Она откроется 2 июня в выставочном зале Союза художников (ул. Кирова, 8) и продлится до 2 июля.