«Горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции заработает для воронежцев с 15 мая

В Воронеже с 15 мая начнет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения региона на своей странице в VK.

Специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД будут принимать звонки по телефонам (473) 270-60-28, 270-47-87 вплоть до 20 мая с 9:00 до 17:00.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Впрочем, специалисты говорят, что наша область, несмотря на это, по уровню пораженности ВИЧ-инфекцией относится к регионам с низким уровнем заболеваемости.