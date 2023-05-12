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НовостиЗдоровье12 мая 2023 14:21

«Горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции заработает для воронежцев с 15 мая

Звонки будут приниматься с 9 до 17 часов
Алексей СЕРГУНИН

В Воронеже с 15 мая начнет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения региона на своей странице в VK.

Специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД будут принимать звонки по телефонам (473) 270-60-28, 270-47-87 вплоть до 20 мая с 9:00 до 17:00.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Впрочем, специалисты говорят, что наша область, несмотря на это, по уровню пораженности ВИЧ-инфекцией относится к регионам с низким уровнем заболеваемости.