В Воронеже под окнами пятиэтажки обнаружили тело 39-летней женщины

Следователи выясняют причины смерти 39-летней женщины. Фото: из архива «КП»

Днем в четверг, 11 мая, люди, проходившие возле одной из пятиэтажек на улице Героев Сибиряков, увидели лежавшее в крови тело женщины. Они вызвали скорую, но медики уже ничем не могли помочь. Выяснением причин смерти женщины занимаются сотрудники Следственного комитета.

- При осмотре тела обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Наши работники продолжают выяснять обстоятельства гибели женщины, - сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Напомним, в конце апреля загадочная смерть 39-летнего мужчины случилась в квартире дома № 36 на улице Никитинской. Полицию вызвали соседи, следов насилия на теле не обнаружили.