Старейший хор России приедет в Воронеж в рамках юбилейных рахманиновских мероприятий

афиша ВКЗ

В рамках юбилейной программы, посвященной празднованию 150-летия Сергея Рахманинова, в Воронеже выступит всемирно известный и один из старейших российских хоров - .Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Капелла принимала участие в озвучании легендарных советских кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштадта», «Волга-Волга». Хор многие годы сотрудничал с выдающимися русскими композиторами Георгием Свиридовым, Дмитрием Шостаковичем, Родионом Щедриным. Став практически универсальным инструментом для исполнения сочинений самых разных стилей и композиторских школ, коллектив восхищает отечественных и зарубежных слушателей многотембровой красочностью, силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством.

Коллектив выступит 22 мая с оркестром ВКЗ в рамках проекта Воронежского концертного зала «Приношение Рахманинову. Великая музыка русского гения».

В первом отделении концерта прозвучит духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу» и «Богородице Дева, радуйся» из Всенощного бдения Сергея Рахманинова, два фрагмента из хорового концерта «Пушкинский венок», «Зорю бьют», «Стрекотунья, белобока» Георгия Свиридова, «Развалину башни, жилище орла» из цикла «Двенадцать хоров на стихи Полонского» Сергея Танеева, русские народные песни «Степь да степь кругом», «Вечерний звон», «Трубушку трубят».

Во втором отделении Капелла России и симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова исполнят вокально-симфоническую поэму Сергея Рахманинова «Колокола».

Начало в 19.00, 12+