Доцент воронежского вуза потерял почти 700 тысяч рублей, пытаясь уберечь накопления

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 11 краж денег, совершенных с банковских карт бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 11 мая, в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу с сообщением о хищении денег обратился 60-летний доцент одного из местных вузов.

Днем ранее потерпевшему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются снять его сбережения с банковского счета. Для предотвращения незаконных действий злоумышленников лже-сотрудник финансовой организации убедил 60-летнего сотрудника вуза скачать и установить на свое мобильное устройство якобы антивирусную программу. А это на самом деле была программа удаленного доступа к мобильному телефону.

Секретный код для активации программы мужчина продиктовал аферисту, таким образом, мошенник получил доступ ко всем приложениям, которыми пользовался потерпевший. Затем злоумышленник уверил мужчину, что его сбережениям больше ничего не угрожает. А буквально на следующий день преподаватель ВУЗа обнаружил, что с его счета пропали все накопления, а это почти 700 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы восемь мошенничеств и 11 краж денег, совершенных с банковских карт бесконтактным способом. Суммарный ущерб составил более трех миллионов рублей.