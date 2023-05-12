В райцентре под Воронежем на пожаре погиб 38-летний мужчина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 12 мая огнеборцы тушили пожар в Нижнедевицке. На пепелище обнаружили труп пострадавшего мужчины.

Вызов дежурному поступил в 7.16 - в Нижнедевицке на ул. Первомайской горела двухкомнатная квартира на первом этаже. Огонь тушила два пожарных расчета. Сгорела комната площадью 12 метров. Пожар ликвидирован в 7.22. На месте обнаружили тело мужчины 1985 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о ночном пожаре в Левобережном районе Воронежа, где обнаружили труп мужчины 1963 года рождения.