Известный пианист сыграет воронежцам Рахманинова

афиша ВКЗ

В рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» 17 мая в Воронежском концертном зале вместе с оркестром ВКЗ выступит известный пианист Даниил Саямов. В программе прозвучат Симфония №1 ми-бемоль мажор Бородина и Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Рахманинова.

Даниил Саямов родился в Ростове-на-Дону в семье музыкантов. Победил на Международном юношеском конкурсе пианистов имени Рахманинова в 2000 году. Окончил Московскую консерваторию. За годы учебы пианист стал лауреатом и призером престижных международных конкурсов, таких как конкурс имени Рубинштейна в Москве (2001), Valsesia Musica (Италия, 2003), Эстонского конкурса пианистов (Таллин, 2006), конкурса на острове Хилтон-Хед (США, 2006), имени Рахманинова в Москве (2008), Шотландского конкурса пианистов в Глазго (2010). В гастрольной карте музыканта - выступления в США, Великобритании, Канаде, Израиле, Германии, Японии, Южной Корее, Австрии, Голландии, Швейцарии, Испании, Италии, Эстонии, Латвии, Азербайджане, Казахстане, участие в престижных международных фестивалях. В настоящее время Даниил Саямов совмещает исполнительскую деятельность с педагогической в Московской консерватории.

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