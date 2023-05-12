В центре Воронеже спилят 26 опасных и сухих деревьев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Центральном районе Воронежа продолжаются плановые работы по санитарной обрезке и спиливанию старых и аварийных деревьев, которые угрожают пешеходам и машинам.

Как рассказали в управлении экологии города, работы в этом году пройдут в два этапа: с 1 мая по 31 июля и с 16 октября по 30 ноября.

По планам, в порядок приведут в общей сложности 152 дерева на улицах: Плехановской, Комиссаржевской, Революции 1905 года, Средне-Московской, Желябова, Володарского, Театральной, Чайсковского, Цурюпы, Софьи Перовской, Рылеева, Советской, Морозова, Березовой роще, Смоленской, Мало-Терновой, Бурденко, переулку Советский, набережной Массалитинова, а также на склоне площади Победы.

Так, подрядчик получил порубочные билеты на удаление 26 аварийных и старых деревьев пород вяз, тополь, каштан, береза, клен, дуб. Еще 47 деревьям предстоит провести санитарную обрезку (клен, каштан, вяз, липа, береза), а 79 – омолаживающую (это тополя и вязы). Экологи заверили, что все эти деревья прошли предварительное обследование.