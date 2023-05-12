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НовостиОбщество12 мая 2023 11:24

На территории ВГУ построят храм

Инициативу поддержал митрополит Сергий
Алексей СЕРГУНИН

Воронежский государственный университет (ВГУ) планирует построить храм на территории главного корпуса. Информация об этом указана в программе развития вуза до 2032 года. Ее утвердило Минобрнауки РФ.

Строительство храма на территории бывшего монастыря, по мнению руководства ВГУ, «позволит не только восстановить историческую справедливость по отношению к утраченным религиозным ценностям, но и усилить нравственно-религиозный компонент в воспитании студенчества».

Ориентировочные сроки строительства – с 2024 по 2030-й год. Отметим, что идею предложили студенты совместно с преподавателями, и ее уже одобрил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.