Особо охраняемая природная территория появится в Воронежской области

Фото пресс-службы департамента природных ресурсов и экологии региона.

Ей дадут название «Меловое правобережье реки Толучеевки», о чем сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Особенностью данной территории является наличие меловых склонов. На них произрастает байрачный лес с кальцефитно-петрофитной растительностью, в составе которой эндемичные, уникальные кальцефильные степные и южно-лесные виды.

Специалисты приступили к полевым работам на территории площадью более двух тысяч гектаров. Проводится подготовка картографического материала и сбор сведений о флоре и фауне, в том числе редких экземплярах. После изучения на основе отчета будет создана особо охраняемая природная территория областного значения.