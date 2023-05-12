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НовостиОбщество12 мая 2023 10:53

Особо охраняемая природная территория появится в Воронежской области

Она будет располагаться в Калачеевском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы департамента природных ресурсов и экологии региона.

Фото пресс-службы департамента природных ресурсов и экологии региона.

Ей дадут название «Меловое правобережье реки Толучеевки», о чем сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Особенностью данной территории является наличие меловых склонов. На них произрастает байрачный лес с кальцефитно-петрофитной растительностью, в составе которой эндемичные, уникальные кальцефильные степные и южно-лесные виды.

Специалисты приступили к полевым работам на территории площадью более двух тысяч гектаров. Проводится подготовка картографического материала и сбор сведений о флоре и фауне, в том числе редких экземплярах. После изучения на основе отчета будет создана особо охраняемая природная территория областного значения.